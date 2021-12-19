В Азербайджане сообщили о передаче Армении десяти военнослужащих

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Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении десять военнослужащих, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.
В Азербайджане сообщили о передаче Армении десяти военнослужащих
  • AP

«Баку при посредничестве ЕС передал Еревану десять военнослужащих», — цитирует РИА Новости сообщение комиссии.

Отмечается, что передача состоялась как результат трёхсторонней встречи президента Европейского союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 14 декабря, а также двусторонней встречи 19 декабря.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряжённости между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

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