В Азербайджане сообщили о передаче Армении десяти военнослужащих

Азербайджан при посредничестве ЕС передал Армении десять военнослужащих, сообщает Государственная комиссия по делам пленных, пропавших без вести и заложников страны.

«Баку при посредничестве ЕС передал Еревану десять военнослужащих», — цитирует РИА Новости сообщение комиссии.

Отмечается, что передача состоялась как результат трёхсторонней встречи президента Европейского союза Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном 14 декабря, а также двусторонней встречи 19 декабря.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряжённости между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарём Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.