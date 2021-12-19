В Молдавии начались выборы во втором по величине городе страны

В Молдавии начались выборы мэра во втором по величине городе страны Бельцы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, голосование завершится в 22:00 (23:00 мск).

На пост претендуют два кандидата: бывший заместитель мэра города Николай Григоришин и представитель партии «Патриоты Молдовы» Николай Кирильчук.

Как уточняет агентство, выборы проходят на фоне скандала со снятием с гонки кандидата от оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер, выигравшей первый тур с результатом 47%. Её штаб обвинили в нарушениях при финансировании избирательной кампании.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране назрела необходимость в массовом протестном движении против нынешней власти.