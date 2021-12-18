Додон заявил, что в Молдавии назрела необходимость в массовом протестном движении

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране назрела необходимость в массовом протестном движении против нынешней власти.
Додон заявил, что в Молдавии назрела необходимость в массовом протестном движении
  • Reuters

«Сегодня настала необходимость в создании массового общенационального протестного движения, которое объединит всех, кто не согласен с нынешним режимом и кто готов ему сопротивляться», — цитирует его РИА Новости.

Бывший глава Молдавии призвал левые силы страны объединиться и выступить единым фронтом, чтобы защитить национальные интересы.

Ранее Додон раскритиковал позицию властей Молдавии по резолюции ООН против героизации нацизма. По мнению бывшего государственного лидера, страна воздержалась при голосовании на ГА по резолюции, так как такой шаг был продиктован властям внешними западными кураторами.

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