В Одессе прошли учения по защите госграницы Украины
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«На базе батальона оперативного назначения прошли совместные учения правоохранительных структур, где отрабатывались вопросы действий при специальной пограничной операции по защите государственной границы и по остановке нелегальной миграции», — говорится в сообщении МВД Украины.
В учениях приняли участие бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции.
В частности, в ходе тренировок правоохранительные органы отрабатывали противостояние «диверсионным действиям условных противников».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе.