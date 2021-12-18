В Одессе прошли учения по защите госграницы Украины

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Правоохранительные органы Одесской области Украины провели тактико-специальные учения по защите государственной границы от диверсантов и нелегальных мигрантов.
В Одессе прошли учения по защите госграницы Украины
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«На базе батальона оперативного назначения прошли совместные учения правоохранительных структур, где отрабатывались вопросы действий при специальной пограничной операции по защите государственной границы и по остановке нелегальной миграции», — говорится в сообщении МВД Украины.

В учениях приняли участие бойцы Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции.

В частности, в ходе тренировок правоохранительные органы отрабатывали противостояние «диверсионным действиям условных противников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Украины увеличить количество учений в Черноморском регионе.

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