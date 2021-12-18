В МИД Молдавии прокомментировали участие посла России в инаугурации лидера Приднестровья
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В ведомстве заявили, что президентские выборы в Приднестровье являются нелегитимными и противоречат Конституции Молдавии.
«Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция», — приводит РИА Новости сообщение молдавского МИД.
Отмечается, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях» не принесут положительного вклада в урегулирование ситуации в регионе или развитие двусторонних отношений.
Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве персоной нон грата.
По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации Красносельского.
Пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила на это, что предложение Гузуна является его личным мнением.