В МИД Молдавии прокомментировали участие посла России в инаугурации лидера Приднестровья

В МИД Молдавии назвали недружественной акцией участие российского посла Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

В ведомстве заявили, что президентские выборы в Приднестровье являются нелегитимными и противоречат Конституции Молдавии.

«Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция», — приводит РИА Новости сообщение молдавского МИД.

Отмечается, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях» не принесут положительного вклада в урегулирование ситуации в регионе или развитие двусторонних отношений.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве персоной нон грата.

По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации Красносельского.

Пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила на это, что предложение Гузуна является его личным мнением.