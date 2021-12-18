В МИД Молдавии прокомментировали участие посла России в инаугурации лидера Приднестровья

Короткая ссылка
В МИД Молдавии назвали недружественной акцией участие российского посла Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.
В МИД Молдавии прокомментировали участие посла России в инаугурации лидера Приднестровья
  • © Посольство России в Республике Молдова
  • Facebook

В ведомстве заявили, что президентские выборы в Приднестровье являются нелегитимными и противоречат Конституции Молдавии.

«Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция», — приводит РИА Новости сообщение молдавского МИД.

Отмечается, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях» не принесут положительного вклада в урегулирование ситуации в регионе или развитие двусторонних отношений.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве персоной нон грата.

По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации Красносельского.

Пресс-секретарь президента Молдавии Сорина Штефырцэ заявила на это, что предложение Гузуна является его личным мнением.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить