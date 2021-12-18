В Приднестровье назвали число вакцинированных от коронавируса

Число вакцинированных от коронавируса в Приднестровье составило 27% взрослого населения.

«Полностью завершили иммунизацию от коронавируса 125 541 приднестровец (27% населения)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава ПМР.

В Приднестровье применяют шесть вакцин: AstraZeneca, Pfizer, «Спутник V», Johnson&Johnson, а также китайские препараты Sinovac и Sinopharm.

С начала пандемии в ПМР коронавирус был лабораторно подтвержден у 81 457 приднестровцев, скончались 1879 пациентов, 77 241 выздоровел.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой молдавского МИД сообщил, что Россия готова поставлять Молдавии российские вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.