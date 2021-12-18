Додон обвинил Санду в сложившейся кризисной ситуации в Молдавии
- AP
«Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии», — цитирует Додона ТАСС.
Он отметил, что граждане Молдавии стали свидетелями разрушения новой властью всего, что было создано в 2019—2020 годы.
Экс-президент добавил также, что избирателей ранее предупреждали о резком росте цен и прочих кризисных явлениях.
«Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не ошиблись», — заключил Додон.
Бывший президент также заявил, что в стране назрела необходимость в массовом протестном движении против нынешней власти.
Додон призвал левые силы страны объединиться и выступить единым фронтом, чтобы защитить национальные интересы.