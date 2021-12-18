Додон обвинил Санду в сложившейся кризисной ситуации в Молдавии

Короткая ссылка
Экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего государственного лидера Майю Санду, правящую Партию действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие её страны Запада в кризисе в стране.
Додон обвинил Санду в сложившейся кризисной ситуации в Молдавии
  • AP

«Сегодня президент Майя Санду, правящая партия и  поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии», — цитирует Додона ТАСС.

Он отметил, что граждане Молдавии стали свидетелями разрушения новой властью всего, что было создано в 2019—2020 годы.

Экс-президент добавил также, что избирателей ранее предупреждали о резком росте цен и прочих кризисных явлениях.

«Если бы мы ошиблись в своих предостережениях, мы бы честно положили руку на сердце и признали свою неправоту. Но, к сожалению и для нас, и для всей страны, мы не  ошиблись», — заключил Додон.

Бывший президент также заявил, что в стране назрела необходимость в массовом протестном движении против нынешней власти.

Додон призвал левые силы страны объединиться и выступить единым фронтом, чтобы защитить национальные интересы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить