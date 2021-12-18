На Украине сертифицировали «Укрэнерго» для интеграции страны в энергосистему ЕС
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«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи по модели ISO», — говорится в сообщении на сайте комиссии.
Отмечается, что сертификация «Укрэнерго» является предпосылкой интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств Европейского союза (ENTSO-E).
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть.