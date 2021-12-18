На Украине сертифицировали «Укрэнерго» для интеграции страны в энергосистему ЕС

Украинская Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о сертификации компании «Укрэнерго» как оператора системы передачи.

«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи по модели ISO», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

Отмечается, что сертификация «Укрэнерго» является предпосылкой интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств Европейского союза (ENTSO-E).

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть.