На Украине сертифицировали «Укрэнерго» для интеграции страны в энергосистему ЕС

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Украинская Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о сертификации компании «Укрэнерго» как оператора системы передачи.
На Украине сертифицировали «Укрэнерго» для интеграции страны в энергосистему ЕС
  • © NPC Ukrenergo
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«НКРЭКУ приняла окончательное решение о сертификации «Укрэнерго» как оператора системы передачи по модели ISO», — говорится в сообщении на сайте комиссии.

Отмечается, что сертификация «Укрэнерго» является предпосылкой интеграции украинской энергосистемы в сеть объединения энергетических систем государств Европейского союза (ENTSO-E).

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в Еврокомиссии ожидают полной интеграции энергетического рынка Украины в европейскую сеть.

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