Белорусского блогера приговорили к 13 годам лишения свободы 

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В Белоруссии приговорили к 13 годам лишения свободы блогера Эдуарда Пальчиса по обвинению в ряде правонарушений, в том числе в организации массовых беспорядков.
Белорусского блогера приговорили к 13 годам лишения свободы 
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Как информирует БЕЛТА, соответствующее решение принято Минским городским судом.

Пальчиса признали виновным по четырём уголовным статьям, в числе которых «Умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни», «Организация массовых беспорядков», «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» и «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

В управлении СК Белоруссии по Минску заявили, что Пальчис начал преступную деятельность в 2016 году и вёл её до того момента, пока его не задержали в сентябре 2020 года.

Ранее суд в Белоруссии приговорил Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, к 18 годам колонии усиленного режима.

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