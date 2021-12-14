Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии

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Суд в Белоруссии приговорил Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, к 18 годам колонии усиленного режима. Об этом сообщает БЕЛТА.
Суд в Белоруссии приговорил мужа Тихановской к 18 годам колонии
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По информации агентства, Гомельский областной суд вынес приговор в ходе выездного заседания в СИЗО.

Следствие установило, что Тихановский и его приближённые на протяжении длительного времени занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии.

5 мая сообщалось, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского. Он обвиняется в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.

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