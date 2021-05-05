В Верховный суд Белоруссии направлено дело блогера Тихановского

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело блогера Сергея Тихановского. Он обвиняется в планировании массовых беспорядков в период подготовки и проведения президентских выборов в стране.

«Согласно материалам дела, Тихановский С.Л., Статкевич Н.В., а также привлечённые ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Белоруссии.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, «Тихановский и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилёве, Солигорске, Миорах и других городах республики».

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в возможных новых выборах, к которым призывает белорусская оппозиция.