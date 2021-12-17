Герой СССР Василий Мичурин умер в возрасте 105 лет
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«Светлая и добрая память о Василии Сергеевиче навсегда сохранится в сердцах не только его родных и близких, но и миллионов жителей Беларуси, благодарных герою за мирную жизнь», — говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким Мичурина.
В апреле 1940 года ветеран получил «Золотую Звезду» Героя СССР за оборону во время советско-финской войны.
В период Великой Отечественной войны Мичурин освобождал Гомель, Слуцк, Старые Дороги, Кобрин. За взятие Барановичей был удостоен ордена «Красной звезда» с присвоением звания майора. Второй такой же орден Мичурин получил за бои в Польше.
После участие в штурме Кёнигсберга был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Второй такой же орден майор получил за взятие столицы Третьего рейха.
Ранее сообщалось о смерти лётчика-испытателя вертолётов, Героя Советского Союза Гургена Карапетяна в возрасте 84 лет.