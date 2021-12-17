Зампостпреда России при ООН назвал Украину озлобленной страной

Украину превращают в озлобленное, вечно просящее государство, заявил заместитель постпреда России при ГА ООН Геннадий Кузьмин.

«Украину, к сожалению, старательно превращают в проект «анти-Россия» — озлобленное, недовольное, постоянно просящее государство», — приводит РИА Новости слова Кузьмина на заседании Генассамблеи.

По его словам, Украина во многих ситуациях действует в ущерб своим интересам ради нанесения урона России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что разногласия между Москвой и Киевом должны быть решены дипломатическим путём.