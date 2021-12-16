Зеленский подтвердил, что НАТО при нападении России ничего не должно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в случае полномасштабной войны с Россией НАТО ничего не должно Украине.

Как пишет «СТРАНА.ua», об этом украинский лидер сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего», — заявил Зеленский.

При этом он назвал Украину «форпостом».

Ранее Столтенберг сказал, что НАТО поддерживает военную помощь Украине и уже обеспечило поставки разных видов военного снаряжения.