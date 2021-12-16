На Украине заявили, что транзит газа через страну в 2021 году сократится на треть

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Физический транзит российского газа через Украину будет в 2021 году на треть меньше, чем годом ранее.
На Украине заявили, что транзит газа через страну в 2021 году сократится на треть
  • РИА Новости

«Газпром» рапортует о прокачке через Украину в 2021 году 40 млрд куб. м. Это почти на 30% меньше, чем в 2020 году, и на 45% меньше, чем в 2019-м», — написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

Он отметил, что в текущем году транзит газа из России в ЕС по всем маршрутам составит около 145 млрд куб. м. По словам Макогона, это «минимум за последние шесть лет».

Ранее компания «Газпром» сообщила, что выполнила обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год.

За год через территорию Украины было транспортировано 40 млрд куб. м российского газа.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинская сторона выразила желание продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа на 15 лет.

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