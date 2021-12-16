Зеленский предложил Бельгии и Испании поддержать стремление Украины в ЕС

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил премьеру Бельгии Александру Де Кро и главе правительства Испании Педро Санчесу поддержать европейские стремления Украины.
Зеленский предложил Бельгии и Испании поддержать стремление Украины в ЕС
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«Владимир Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней Декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства», — говорится в сообщении на сайте украинского лидера.

Также Зеленский обсудил стремления Украины в ЕС в ходе встречи с Педро Санчесом.

Он заявил, что рассчитывает на поддержку со стороны Испании европейской перспективы Украины на двустороннем уровне.

Ранее Владимир Зеленский в эфире телеканала «Рада» выступил в пользу центральной роли Соединённых Штатов в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

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