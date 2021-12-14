В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка

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В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка
  • © Министерство обороны Республики Беларусь
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«С 14 по 17 декабря на стационарных пунктах управления вооружённых сил под руководством начальника Генерального штаба вооружённых сил (первого заместителя министра обороны Республики Беларусь) проводится совместная штабная тренировка вооружённых сил», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

По данным пресс-службы, в ходе тренировки войскам предстоит в том числе повысить слаженность органов военного управления и практические навыки офицеров при принятии решений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной.

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