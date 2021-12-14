В Вооружённых силах Белоруссии началась совместная штабная тренировка, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

«С 14 по 17 декабря на стационарных пунктах управления вооружённых сил под руководством начальника Генерального штаба вооружённых сил (первого заместителя министра обороны Республики Беларусь) проводится совместная штабная тренировка вооружённых сил», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

По данным пресс-службы, в ходе тренировки войскам предстоит в том числе повысить слаженность органов военного управления и практические навыки офицеров при принятии решений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе республики с Украиной.