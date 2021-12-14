Тимошенко: Украина впервые оказалась последней в Европе по ВВП на душу населения

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина впервые оказалась последней в Европе по показателю внутреннего валового продукта на душу населения.

Об этом Тимошенко сказала в ходе выступления в украинском парламенте. Видео выступления опубликовано на сайте возглавляемой ей партии.

«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на Европейском континенте по ВВП на душу населения», — заявила она.

По её словам, Украина уже находится после Молдавии по данному показателю.

Также Тимошенко считает, что искусственно созданный на Украине энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции, которая «непосильна для людей».

«На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», — заявила она.

В конце ноября украинский президент Владимир Зеленский сказал, что речь о прямых закупках газа в России на данный момент не идёт.

До этого Тимошенко заявила, что Украине не хватает 2,5 млн тонн угля и около 3 млрд кубометров газа, для того чтобы преодолеть энергетический кризис.