Минфин Украины получит кредит от МБРР на борьбу с коронавирусом
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.
«Представители Украины и Международного банка реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении Украине $150 млн», — говорится в заявлении.
Отмечается, что кредитные средства станут дополнительным финансированием уже существующего проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине».
Ранее Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн.