Минфин Украины получит кредит от МБРР на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов Украины заключило соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на получение $150 млн кредита. Финансовые средства будут направлены на борьбу с COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба министерства на своей странице в Facebook.

«Представители Украины и Международного банка реконструкции и развития подписали соглашение о предоставлении Украине $150 млн», — говорится в заявлении.

Отмечается, что кредитные средства станут дополнительным финансированием уже существующего проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине».

Ранее Украина получила второй транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере около $700 млн.