Власти Белоруссии убедили несколько тысяч мигрантов вернуться на родину

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, что власти республики убедили несколько тысяч мигрантов вернуться на родину.
Власти Белоруссии убедили несколько тысяч мигрантов вернуться на родину
  • AP

Лукашенко рассказал, что в ходе переговоров с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель пообещал, что Белоруссия будет стараться «убедить людей вернуться на родину, если кто-то захочет».

«Мы свято выполняем это обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину», — цитирует его БЕЛТА.

По словам президента, ЕС должен был «хотя бы 2 тыс. человек забрать». Лукашенко добавил, что «семьи с детьми, которые сегодня находятся в этом импровизированном лагере, не сдвинулись ни на сантиметр».

«Поэтому, если люди откажутся идти в Европу, мы будем убеждать их вернуться на родину», — заявил белорусский лидер.

Также белорусский президент заявил о нежелании ЕС вести переговоры с Минском по вопросу беженцев.

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