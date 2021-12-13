Политолог Мезюхо прокомментировал слова главы МИД Люксембурга о «коме» Минских соглашений

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Дарья Ускова
Политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT прокомментировал заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна о том, что Минские соглашения находятся «немного в коме».

«Если бы Европа действительно хотела выполнения минских договорённостей, то она бы нашла возможность для оказания давления на Украину с целью принудить Киев соблюдать весь комплекс мер», — подчеркнул Мезюхо.

По его словам, вместо констатации факта сложной ситуации на востоке Украины европейским политикам нужно «предпринимать реальные меры для того, чтобы побудить Киев выполнять соглашения, подписанные несколько лет назад».  

Наличие таких заявлений указывает на проявление Европой бессилия в вопросе решения украинского кризиса, который так или иначе влияет на систему европейской безопасности, отметил эксперт.

Ранее глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал искать дипломатическое решение украинского кризиса, но отметил, что Минские соглашения находятся «немного в коме».

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