В России заявили о необходимости новых проектов с Казахстаном на космодроме Байконур

Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление привели в аппарате вице-премьера по итогам седьмого заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур.

«Важно наполнить наше сотрудничество новыми проектами, позволяющими с уверенностью говорить о длительном и эффективном использовании возможностей космодрома Байконур, такими, как уже вступивший в фазу реализации проект создания на космодроме Байконур КРК «Байтерек», — отметил он.

Также Борисов добавил, что Россия и Казахстан юридически закрепили взаимную заинтересованность в продлении договора аренды космодрома Байконур на период до 2050 года.

Ранее российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Bazis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре.