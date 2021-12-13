В России заявили о необходимости новых проектов с Казахстаном на космодроме Байконур

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Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что России и Казахстану необходимы новые проекты на космодроме Байконур.
В России заявили о необходимости новых проектов с Казахстаном на космодроме Байконур
  • © REUTERS/Shamil Zhumatov

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление привели в аппарате вице-премьера по итогам седьмого заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур.

«Важно наполнить наше сотрудничество новыми проектами, позволяющими с уверенностью говорить о длительном и эффективном использовании возможностей космодрома Байконур, такими, как уже вступивший в фазу реализации проект создания на космодроме Байконур КРК «Байтерек», — отметил он.

Также Борисов добавил, что Россия и Казахстан юридически закрепили взаимную заинтересованность в продлении договора аренды космодрома Байконур на период до 2050 года.

Ранее российский Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и казахстанский ТОО Bazis construction подписали договор о создании комплекса для пусков ракеты-носителя «Союз-5» на Байконуре.

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