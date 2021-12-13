NI: «Северный поток — 2» может оставить Украину без реверсивных поставок газа из Европы

Открытие «Северного потока — 2» может лишить Украину возможности покупать газ по реверсу в Европе. Об этом написали в статье для журнала The National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова.

По мнению авторов, по получении сертификации оператора трубопровода все поставки газа из России будут миновать Украину.

«Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку — 2» станут получать соседи Украины, с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», — приводит РИА Новости текст статьи.

Российские власти неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом. В частности, с подобными заявлениями выступал президент России Владимир Путин.

Кроме того, в Москве обозначали свою позицию и по вопросам поставок газа через территорию Украины.

В частности, в МИД России отмечали, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.