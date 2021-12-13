NI: «Северный поток — 2» может оставить Украину без реверсивных поставок газа из Европы
По мнению авторов, по получении сертификации оператора трубопровода все поставки газа из России будут миновать Украину.
«Москва будет контролировать, сколько газа по «Северному потоку — 2» станут получать соседи Украины, с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву», — приводит РИА Новости текст статьи.
Российские власти неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом. В частности, с подобными заявлениями выступал президент России Владимир Путин.
Кроме того, в Москве обозначали свою позицию и по вопросам поставок газа через территорию Украины.
В частности, в МИД России отмечали, что у российской стороны нет задачи приостановить поставку газа через Украину, а Россия никогда не использовала энергетику и свои природные ресурсы как элемент давления или шантажа.