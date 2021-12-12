Захарова заявила, что «Украина накачивается вооружениями»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Крым 24» заявила, что «Украина накачивается вооружениями».

«Речь идёт о прямых поставках, речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — цитирует Захарову РИА Новости.

В октябре замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил опасение, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

Ранее в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.