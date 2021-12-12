Захарова заявила, что «Украина накачивается вооружениями»

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Крым 24» заявила, что «Украина накачивается вооружениями».
Захарова заявила, что «Украина накачивается вооружениями»
  • AP

«Речь идёт о прямых поставках, речь идёт о контрактах на будущее, причём, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идёт о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», — цитирует Захарову РИА Новости.

В октябре замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил опасение, что поставки Западом оружия на Украину могут поощрить Киев к провокациям в Донбассе.

Ранее в МИД России призвали международное сообщество ввести эмбарго на поставки вооружений на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить