На президентских выборах ПМР завершилось досрочное голосование

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Почти 8 тыс. избирателей досрочно проголосовали на президентских выборах в Приднестровье, сообщает пресс-служба ЦИК ПМР.

«За шесть дней досрочного голосования в Приднестровье свой выбор сделали 7799 граждан республики. Для сравнения, в 2016 году досрочно проголосовало в два раза меньше избирателей — 3208 человек», — говорится в заявлении ЦИК.

В республике напомнили, что основная дата выборов президента — 12 декабря.

Порядка 255 избирательных участков откроются в 7:00 утра и будут работать до 20:00 по местному времени.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниэл Водэ ранее призвал зарубежные страны не направлять наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье 12 декабря.

Он подчеркнул, что любое участие в подобных процессах власти Молдавии рассматривают как вызов суверенитету и территориальной целостности республики, а также подрыв процесса урегулирования приднестровского конфликта.

В президентских выборах примут участие два кандидата: действующий глава республики Вадим Красносельский и депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь.

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