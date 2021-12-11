В ДНР сообщили о размещении украинскими военными танков в населённых пунктах Донбасса

В Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили, что украинские силовики разместили в населённых пунктах Донбасса танки и миномёты. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представитель ведомства заявил, что украинские силовики разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населённых пунктах. Он отметил, что среди обнаруженной техники и вооружения были миномёты «Василёк» и танки Т-80. Ранее управление Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о перехвате беспилотника типа украинских силовиков у линии соприкосновения.