Президент Литвы: страны Балтии могут рассчитывать на военное подкрепление из США

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии чувствуют прямую угрозу со стороны России и могут рассчитывать на военное подкрепление из США.
Президент Литвы: страны Балтии могут рассчитывать на военное подкрепление из США
  • Reuters

Об этом он заявил по результатам разговора лидеров стран восточного фланга НАТО с президентом США Джо Байденом.

«Как я сказал президенту США, это звоночек не только Украине, но и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам почувствовать себя более защищёнными», — приводит Delfi его слова.

Президент Литвы подчеркнул важность единства стран —членов НАТО.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что в ходе беседы с главами девяти стран восточного крыла НАТО президент США Джо Байден пообещал при необходимости усилить группировку альянса в этих государствах.

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