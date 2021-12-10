В Париже рассказали о переговорах Макрона и Зеленского
- Reuters
Об этом сообщили в Елисейском дворце.
«Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом нормандском формате при посредничестве Франции и Германии», — цитирует коммюнике РИА Новости.
В Париже добавили, что Макрон обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, необходимые для ослабления напряжённости и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата.