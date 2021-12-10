В Париже рассказали о переговорах Макрона и Зеленского

Французский президент Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров выступили за возобновление нормандского формата.

Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Два президента согласились с необходимостью возобновления переговоров в так называемом нормандском формате при посредничестве Франции и Германии», — цитирует коммюнике РИА Новости.

В Париже добавили, что Макрон обсудит с канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы, необходимые для ослабления напряжённости и открытия перспективы долгосрочного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Макроном разблокирование нормандского формата.