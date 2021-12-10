ВМС Украины обвинили Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря

Российская сторона разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море в связи с проведением артиллерийских стрельб вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ, сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины.

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РИА Новости

В сообщении уточняется, что по состоянию на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря. «Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море», — заявили в пресс-службе. В ВМС отметили, что подобные действия «демонстрируют попытки России превратить Азовское море в своё внутреннее озеро». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу.