ВМС Украины обвинили Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря

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Российская сторона разместила навигационные предупреждения об ограничении судоходства в Азовском море в связи с проведением артиллерийских стрельб вблизи украинских городов Мариуполь, Бердянск и Геническ, сообщила служба по связям с общественностью командования Военно-морских сил Украины.
ВМС Украины обвинили Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

В сообщении уточняется, что по состоянию на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря.

«Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море», — заявили в пресс-службе.

В ВМС отметили, что подобные действия «демонстрируют попытки России превратить Азовское море в своё внутреннее озеро».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу

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