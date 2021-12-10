ВМС Украины обвинили Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря
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- РИА Новости
В сообщении уточняется, что по состоянию на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря.
«Подобные перекрытия районов происходят систематически и препятствуют свободному судоходству в Азовском море», — заявили в пресс-службе.
В ВМС отметили, что подобные действия «демонстрируют попытки России превратить Азовское море в своё внутреннее озеро».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с доступом к Азовскому морю и Керченскому проливу.