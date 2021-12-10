Госпогранслужба Украины закупила 60 БПЛА для мониторинга границы

Госпогранслужба Украины закупила 60 беспилотных летательных аппаратов с мониторинговым оборудованием стоимостью почти около $1,85 млн.

«Госпогранслужба закупила 60 современных дронов, которые с воздуха будут помогать охранять границу. В настоящее время комиссия принимает комплексы беспилотных летательных аппаратов общей стоимостью почти 50 млн гривен, от поставщика», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, комплексы закуплены по государственному оборонному заказу на 2021 год.

Отмечается, что данные комплексы предназначены для воздушного мониторинга с целью выявления нарушителей на удалённых и труднодоступных участках государственной границы.

4 декабря в Государственной пограничной службе Украины опровергли информацию о пересечении украинским вертолётом авиапространства Белоруссии.