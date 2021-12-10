Назарбаев: Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в ЕАЭС

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Назарбаев: Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в ЕАЭС
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем (в ЕАЭС)», — приводит ТАСС слова Назарбаева.

Ранее Назарбаев заявил, что в будущем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в одну структуру.

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