Назарбаев: Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в ЕАЭС

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что Азербайджан мог бы стать страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Об этом он заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

«Я сердечно приветствую налаживание отношений между Арменией и Азербайджаном после многолетней размолвки, я думаю, мы все так считаем. При этом, как раньше говорили, считаю возможным провести переговоры с Азербайджанской Республикой, чтобы она тоже стала наблюдателем (в ЕАЭС)», — приводит ТАСС слова Назарбаева.

Ранее Назарбаев заявил, что в будущем Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) могли бы объединиться в одну структуру.