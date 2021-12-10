Глава МО Украины передал в США перечень потребностей для ВСУ
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- © Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency
«Я действительно подал (во время визита в США) определённый перечень потребностей, которые интересуют Вооружённые силы Украины», — приводит РИА Новости слова Резникова в эфире телеканала 1+1.
По его словам, он получил позитивные сигналы о том, что украинская сторона получит желаемое.
Он уточнил, что запрашивается не наступательное, а защитное вооружение.
Ранее стало известно, что Пентагон рассчитывает, что украинские военные будут пользоваться американским оружием только «ответственно и в целях самообороны».