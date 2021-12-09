В постпредстве России при ООН призвали ЕС и США «унять» Украину

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский призвал европейские страны и США «унять» Украину.
В постпредстве России при ООН призвали ЕС и США «унять» Украину
  • РИА Новости

Отмечается, что ранее Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию против «милитаризации Крыма». При этом Полянский назвал этот проект политизированным.

Полянский заявил, что «по абсолютно бредовому выступлению постпреда Украины сегодня степень охватившей страну паранойи хорошо видна».

«Поэтому обращусь к нашим европейским и американским коллегам: уймите наконец ваше неразумное дитя, пока оно не разожгло пожар очередной войны в Европе», — цитирует РИА Новости дипломата.

Также Полянский призвал заставить Украину решать накопившиеся в стране вопросы, а не перекладывать ответственность за её «беды» на внешние факторы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения, поэтому её надо заставлять это делать.

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