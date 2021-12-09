США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вводит санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.
США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины
  • Reuters

«Александр Тупицкий, бывший председатель Конституционного суда Украины, (внесён в список санкций. — RT) за значительные коррупционные действия, включая получение денежных взяток в ходе работы в судебной власти Украины. Супруга Тупицкого Ольга Тупицкая также внесена в список санкций», — говорится в заявлении Блинкена. 

Также санкции по подозрению в коррупции введены против бывших чиновников и бизнесменов из Анголы, Либерии, Сальвадора, Никарагуа и Колумбии.

Ранее США ввели санкции по закону Магнитского против лиц из ряда стран, в том числе под рестрикции подпал экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

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