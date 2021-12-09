МИД России: вызывают тревогу данные о 5 млн единиц неучтённого оружия на Украине

Россия встревожена информацией об обращении на территории Украины 5 млн единиц неучтённого огнестрельного оружия, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой Генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 млн единиц неучтённого огнестрельного оружия», — сказала она в ходе еженедельного брифинга.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская сторона с большой тревогой наблюдает за тем, как ряд стран помогают Киеву наращивать силы с помощью поставок оружия.

В конце октября в МИД России призвали США, Германию и Францию прекратить милитаризацию Украины.