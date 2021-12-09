Политологи прокомментировали идею кабмина Украины о штрафах за «отрицание агрессии России»

Старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и политолог Юрий Светов прокомментировали в беседе с RT предложение украинского кабмина штрафовать за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории».

По словам Оленченко, среди последних заявлений и инициатив от украинской власти «невозможно обнаружить что-либо конструктивное».

«Мы видим только призывы к США, к Западной Европе, чтобы либо помогли деньгами Украине, либо снабдили её оружием, либо защитили от якобы российской «агрессии», — отметил аналитик.

При этом эксперт добавил, что внутри страны наблюдается непростая ситуация, связанная с ростом цен на ЖКХ и общим падением уровня жизни населения.

Но как заявил специалист, несмотря на подобные проблемы, руководство страны пытается представить себя «шумными пропагандистами», думая, что это заменит умение грамотно вести внутреннюю политику.

Оленченко выразил мнение, что подобная идея носит «шаблонный характер».

«Нынешнее украинское руководство действует эмоционально, бездумно. Это лишний раз подтверждает его некомпетентность», — заключил он.

По словам Юрия Светова, подобный законопроект — «в стиле и в духе» нынешней украинской власти. По его мнению, Рада поддержит этот законопроект.

Кроме того, политолог заявил, что граждане Украины вряд ли будут протестовать против него.

«Граждане Украины не особенно вслух об этом говорят, их настолько запугали, что сейчас возразить вряд ли кто согласится, а если кто согласится, тут же его оштрафуют заранее как врага», — добавил Светов.

Ранее сообщалось, что украинское правительство предложило штрафовать на сумму до $1890 за публичное отрицание «вооружённой агрессии России» и «оккупации Россией территории». Такой законопроект кабмин направил на рассмотрение в Верховную раду.

В документе уточняется, что под публичным отрицанием «агрессии» предлагается понимать хотя бы одно открытое обращение к двум и более лицам или «графическое изображение Крыма в составе другого государства».