В Минтрансе Белоруссии назвали вбросом статью в NYT о посадке Ryanair в Минске

Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский назвал информационным вбросом материал в The New York Times об обстоятельствах экстренной посадки самолёта Ryanair в аэропорту Минска.

По его словам, статья «рассчитана на обычного обывателя, на общественность, на тех, кто не знает специфики гражданской авиации».

«Для нас, как для профессионалов, эта информация несодержательная и даже нелепая», — цитирует БЕЛТА Сикорского.

Он добавил, что «этот информационный вброс» идёт в тот момент, когда белорусская сторона просит польских партнёров и комиссию Международной организации гражданской авиации (ICAO) предоставить данные объективного контроля.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что бывший авиадиспетчер аэропорта в Минске Олег Галегов, который якобы работал во время инцидента с самолётом Ryanair, а затем уехал в Польшу, рассказал местным властям свою версию происходившего на диспетчерской вышке 23 мая 2021 года.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.