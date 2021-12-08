В Минобороны Азербайджана сообщили об обстреле на армянской границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций на границе с Арменией в Кяльбаджарском районе.

«Подразделения Вооружённых сил Армении... без какой-либо на то причины подвергли интенсивному обстрелу... позиции Азербайджанской армии», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что обстрел продолжался в течение часа.

Погибших нет.

Между тем Министерство обороны Армении опровергло заявление военного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций на границе.

«Распространённое 8 декабря Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что Вооружённые силы Армении обстреляли боевые позиции ВС Азербайджана, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Армении.

Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян выпустили совместное заявление по итогам прошедших в Сочи трёхсторонних переговоров, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Подробнее — в материале RT.