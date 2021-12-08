Мезенцев и Макей обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл встречу с государственным секретарём Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Об этом сообщается на сайте белорусского МИД.
Мезенцев и Макей обсудили вопросы белорусско-российского взаимодействия
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Отмечается, что «в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия в рамках Союзного государства, деятельности постоянного комитета Союзного государства, роль группы высокого уровня в решении актуальных вопросов союзного строительства и повестка предстоящего заседания группы». 

«Особое внимание было уделено тематике системного участия постоянного комитета Союзного государства в реализации новых интеграционных документов и решений Высшего Государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, созданию медиахолдинга Союзного государства», — говорится в сообщении.

Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала в среду, 8 декабря, соглашение с Россией о перевалке нефтепродуктов через российские порты.

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