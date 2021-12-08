МИД: Россия и США возобновляют переговорные каналы по урегулированию на Украине

Переговорные каналы России с американской стороной по украинскому урегулированию сейчас возобновляются. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента российского МИД Олег Красницкий.

«Этот вопрос (подключение США к «нормандскому формату». — RT), он постоянно звучит, в принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину», — цитирует РИА Новости Красницкого.

По его словам, от позиции Вашингтона «зависит очень многое» в урегулировании украинского конфликта.

Красницкий добавил, что во время президентства бывшего американского лидера Барака Обамы, существовали переговорные каналы с американской стороной, и сейчас они возобновляются.

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров. Беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть более двух часов.

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в диалоге государственных лидеров.

Подробнее — в материале RT.