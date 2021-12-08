Шушкевич рассказал, как согласился подписать Беловежские соглашения

Бывший председатель белорусского Верховного совета Станислав Шушкевич в стриме RT «Летучка» рассказал о том, как он согласился подписать Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года.

«30 назад мы ехали в Беловежскую Пущу решать совсем не те вопросы, которые решили — решили более серьёзные и более глубокие», — сказал он.

По его словам, он ехал туда с делегацией, пригласив на охоту президента РСФСР Бориса Ельцина, желая уговорить его увеличить поставки нефти и газа. Он отметил, что в процессе обсуждения выяснилось, что «всё сводится к тому, что ни делай, надо в конце-концов, чтобы Ельцин получал разрешение» у бывшего президента СССР Михаила Горбачёва.

«Иного пути нет. То есть вроде бы едем для того, чтобы усилить Горбачёва. Мне Горбачёв не очень нравился после того, как он выступил ложным образом по Чернобылю. Поэтому мне этого не хотелось», — заявил он.

Шушкевич добавил, что Геннадий Бурбулис, занимавший тогда пост первого зампредседателя правительства РСФСР, предложил подписаться под такой фразой, что «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает своё существование».

«Вы знаете, я просто был шокирован, я не ожидал от марксиста-ленинца, от философа такой фразы, и тут мне стало ясно: да, это то, что надо делать. Я закричал первый: я подпишу. Ну, дальше все согласились и начали работать над новым постановлением», — заявил Шушкевич.

Он также ответил на уточняющий вопрос, инициировал ли он развал Советского Союза.

«Вы знаете, это нелепость — инициировать развал Советского Союза, потому что СССР уже давно разваливался. Прежде всего он был тюрьмой народов... Стройки коммунизма — это тоже, в общем-то, стройки арестантами», — заявил он.

В сентябре экс-помощник бывшего президента СССР Михаила Горбачёва по экономике и учитель руководителя Счётной палаты России Алексея Кудрина Олег Ожерельев заявил, что развал СССР произошёл из-за дефицита продовольствия.