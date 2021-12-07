Глава Минобороны Украины Резников дал совет Байдену в преддверии его разговора с Путиным

Короткая ссылка
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN посоветовал американскому президенту Джо Байдену не принимать от российского президента Владимира Путина никаких красных линий.
Глава Минобороны Украины Резников дал совет Байдену в преддверии его разговора с Путиным
  • Reuters

«Если бы я мог дать президенту Байдену совет, я бы посоветовал ему чётко сформулировать господину Путину, что в этой ситуации не должно быть красных линий со стороны Кремля. Красная линия находится здесь, на Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний», — сказал украинский министр.

Он добавил, что «идея непровоцирования России не сработает».

Как сообщает CNN, также украинский министр обороны заявил, что ведомство попросило своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайся на нас в TikTok
    Подписывайся на насв TikTok
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить