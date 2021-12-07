Глава Минобороны Украины Резников дал совет Байдену в преддверии его разговора с Путиным

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN посоветовал американскому президенту Джо Байдену не принимать от российского президента Владимира Путина никаких красных линий.

«Если бы я мог дать президенту Байдену совет, я бы посоветовал ему чётко сформулировать господину Путину, что в этой ситуации не должно быть красных линий со стороны Кремля. Красная линия находится здесь, на Украине, и цивилизованный мир отреагирует без колебаний», — сказал украинский министр.

Он добавил, что «идея непровоцирования России не сработает».

Как сообщает CNN, также украинский министр обороны заявил, что ведомство попросило своих союзников о дополнительной материальной помощи, в том числе о вооружении.