Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границы Белоруссии

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Истребители России и Белоруссии вновь выполнили патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает Министерство обороны республики.
Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границы Белоруссии
  • © Министерство обороны Республики Беларусь
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«Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали своё высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», — сообщило ведомство в Telegram.

10 ноября в Минске сообщили, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.

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