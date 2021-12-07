Российские и белорусские истребители выполнили патрулирование вдоль границы Белоруссии

Истребители России и Белоруссии вновь выполнили патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает Министерство обороны республики.

«Продолжается выполнение задач по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь. Белорусские и российские авиаторы сегодня в очередной раз продемонстрировали своё высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи», — сообщило ведомство в Telegram.

10 ноября в Минске сообщили, что Россия и Белоруссия станут на регулярной основе проводить полёты стратегической бомбардировочной авиации в белорусском воздушном пространстве.