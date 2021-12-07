Кулеба заявил, что не ждёт «прорывов» от переговоров Путина и Байдена
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«Я бы не ожидал завтра каких-то прорывов. Я думаю, что завтра каждая страна заявит свои, скажем так, максималистские видения и логику дальнейших действий», — передаёт ТАСС заявление Кулебы.
По его мнению, в ходе переговоров каждая страна заявит свои «максималистские видения и логику дальнейших действий», на основе чего впоследствии будет вестись «работа над развитием ситуации».
Министр подтвердил, что после переговоров глав двух государств последует телефонный разговор Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.
Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.
Как сообщили в администрации Соединённых Штатов, Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.