Минск примет аналогичные меры в ответ на введение санкций против авиакомпании «Белавиа»
- AP
«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, в основе санкций против Белоруссии лежит «недобросовестная конкуренция».
Ранее в число 11 юрлиц в новый пакет санкций ЕС была включена государственная авиакомпания «Белавиа».