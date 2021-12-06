Минск примет аналогичные меры в ответ на введение санкций против авиакомпании «Белавиа»

Белоруссия примет аналогичные меры в ответ на санкции в отношении авиационной отрасли страны. Соответствующая информация приводится на сайте белорусского МИД.

«В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, в основе санкций против Белоруссии лежит «недобросовестная конкуренция».

Ранее в число 11 юрлиц в новый пакет санкций ЕС была включена государственная авиакомпания «Белавиа».