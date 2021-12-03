В «Белавиа» прокомментировали введение новых санкций

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» прокомментировала введение новых санкций.
В «Белавиа» прокомментировали введение новых санкций
  • Reuters

«Не стоит волноваться: введённые ограничения не отразятся на возможности выполнения полётов, которые уже запланированы в текущем расписании», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиакомпании.

Там отметили, что государства, в которые в настоящее время выполняются полеты, открыты для «Белавиа».

«Новые ограничения не повлияют на их доступность, рейсы будут выполняться в соответствии с расписанием», — добавили там.

Накануне в числе 11 юрлиц в новый пакет санкций ЕС была включена государственная авиакомпания «Белавиа».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство должно заниматься антисанкциями без волокиты, чётко и по-военному.

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