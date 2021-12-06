Лукашенко заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину. Об этом сообщила БЕЛТА.
Лукашенко заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину
  • AP

По мнению Лукашенко, западные страны «повесили ярлык» о якобы готовящемся нападении России на Украину для того, чтобы «молотить Россию».

«Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине», — сказал он.

По словам Лукашенко, то, что происходит на Украине, и то, что «планируют натовцы и американцы там», неприемлемо не только для России, но и для Белоруссии. 

Ранее Лукашенко заявил об использовании Западом ситуации с мигрантами для сдерживания белорусской армии на случай конфликта Украины с Россией.

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