Белорусский президент Александр Лукашенко заявил об отсутствии у России планов нападать на Украину. Об этом сообщила БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, западные страны «повесили ярлык» о якобы готовящемся нападении России на Украину для того, чтобы «молотить Россию».

«Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится на Украине», — сказал он.

По словам Лукашенко, то, что происходит на Украине, и то, что «планируют натовцы и американцы там», неприемлемо не только для России, но и для Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил об использовании Западом ситуации с мигрантами для сдерживания белорусской армии на случай конфликта Украины с Россией.