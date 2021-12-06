Лукашенко: в случае прихода оппозиции к власти блок НАТО уже стоял бы под Смоленском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы в 2020 году к власти пришла оппозиция, то республики бы уже не существовало — «здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском».

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало. Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его словам, «достаточно на сутки захватить власть».

Ранее Лукашенко заявил о планах находящейся за пределами республики белорусской оппозиции «вывести людей на улицу».

По его словам, он поручил администрации президента изучить этот план и распространить его, чтобы «все видели, чего они хотят».