Грушко заявил о редких докладах СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что доклады СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе появляются крайне редко.
Грушко заявил о редких докладах СММ ОБСЕ о разрушениях и жертвах в Донбассе
  • Reuters

«Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая там работает... чёткого объективного информирования о происходящем, в частности, о том, какие разрушения она наблюдает по линии соприкосновения, какое количество жертв с обеих сторон, такие доклады появляются крайне редко. Мы понимаем почему: это невыгодно прежде всего тем, кто продолжает военные действия в Донбассе», — сказал он.

Вместе с этим Грушко добавил, что в вооружённом конфликте на Украине соотношение жертв примерно один к пяти — то есть разрушений и жертв в самопровозглашённой ЛНР «в пять раз больше, чем на стороне, которая контролируется украинскими вооружёнными силами».

«Это ответ и на вопрос, кто виноват и должен нести ответственность», — добавил представитель МИД.

Ранее Грушко заявил о желании Украины «залезть» под внешнее управление. По его словам, украинские власти делают это, чтобы «большие кураторы» разделили их ответственность за неисполнение своих обязательств.

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