В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА при любой возможности

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Применяемые Украиной беспилотники Bayraktar при любой возможности будут уничтожены, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.
В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА при любой возможности
  • © Global Look Press/Keystone Press Agency

«При любой возможности БПЛА Bayraktar, применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Полёты боевой авиации, в том числе беспилотников, запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах сообщало о подготовкой Анкары поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для Киева в количестве не менее 20 штук.

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