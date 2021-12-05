В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА при любой возможности
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«При любой возможности БПЛА Bayraktar, применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии», — цитирует Пушилина РИА Новости.
Полёты боевой авиации, в том числе беспилотников, запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах сообщало о подготовкой Анкары поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для Киева в количестве не менее 20 штук.