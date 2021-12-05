В ДНР заявили о намерении уничтожать киевские БПЛА при любой возможности

Применяемые Украиной беспилотники Bayraktar при любой возможности будут уничтожены, заявил глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«При любой возможности БПЛА Bayraktar, применяемые Киевом, будут уничтожены, но пока они держатся на безопасном расстоянии», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Полёты боевой авиации, в том числе беспилотников, запрещены по всей линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в турецких правительственных и военно-промышленных кругах сообщало о подготовкой Анкары поставки ударных беспилотников Bayraktar TB2 для Киева в количестве не менее 20 штук.